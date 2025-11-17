 Aller au contenu principal
Le Tonix progresse alors que le premier nouveau médicament contre la fibromyalgie depuis 15 ans devient disponible aux États-Unis.
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Tonix Pharmaceuticals TNXP.O augmentent de 16,2 % à 18,43 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son nouveau médicament Tonmya, le premier traitement de la fibromyalgie approuvé en plus de 15 ans, est maintenant disponible sur ordonnance dans les pharmacies des États-Unis.

** La fibromyalgie est un trouble chronique provoquant une douleur et une fatigue généralisées

** Tonmya de Co, à prendre une fois par jour au coucher, est conçu pour soulager la douleur chronique qui affecte environ 10 millions d'Américains, dont la plupart sont des femmes - TNXP

** L'approbation fait suite à deux essais de phase avancée montrant une réduction significative de la douleur par rapport au placebo après 14 semaines, selon la société

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 52 % depuis le début de l'année

