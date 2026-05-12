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Le titre Wendy's bondit après l'annonce selon laquelle Trian, la société de Peltz, cherche à lever des fonds pour une offre de rachat visant à retirer l'entreprise de la cote
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** L'action de la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O a progressé d'environ 10 % à 7,41 dollars avant l'ouverture du marché ** Trian Fund Management, la société de l'investisseur activiste Nelson Peltz, cherche à obtenir le soutien d'investisseurs en vue d'une offre publique d'achat visant à privatiser Wendy's, selon le Financial Times

** Trian a eu des discussions avec des investisseurs extérieurs, notamment au Moyen-Orient, concernant le financement d'un éventuel rachat de Wendy's - rapport du FT ** Plus tôt cette année, M. Peltz avait déclaré dans un document déposé auprès de la SEC que l'action Wendy's était sous-évaluée

** Wendy's avait alors déclaré que son conseil d'administration examinerait toute proposition de Trian Partners conformément à ses obligations fiduciaires, et avait indiqué qu'il avançait rapidement dans son plan de redressement visant à améliorer ses activités aux États-Unis tout en se développant à l'international

** À la clôture d'hier, l'action avait chuté de près de 19 % depuis le début de l'année

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