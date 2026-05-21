Le titre Walmart recule après que la société a maintenu ses objectifs annuels, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** L'action de Walmart, figure de proue du secteur de la grande distribution WMT.O , recule d'environ 2 % à 129,29 dollars en pré-ouverture

** La société maintient ses objectifs annuels et prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux estimations, dans un contexte économique tendu aux États-Unis

** La société prévoit une hausse de son chiffre d'affaires net de 4 % à 5 % au deuxième trimestre, contre une hausse estimée à 5,09 % selon les données compilées par LSEG

** S'attend à ce que le BPA ajusté du deuxième trimestre se situe entre 72 et 74 cents, contre des estimations de 75 cents

** Toutefois, la société affiche une croissance de 4,1 % de son chiffre d'affaires total comparable aux États-Unis au premier trimestre, hors carburant, dépassant les estimations qui tablaient sur une hausse de 3,8 %

** Le BPA ajusté du premier trimestre progresse de 8,2 % à 66 cents

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 17 % depuis le début de l'année