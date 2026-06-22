Le titre Visteon progresse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à « surpondérer » en raison de son potentiel de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** L'action de l'équipementier automobile Visteon

VC.O progresse de 4,5 % à 118,91 dollars en pré-ouverture

** J.P. Morgan relève sa recommandation sur VC de « neutre » à « surpondérer »; il relève son objectif de cours à 165 dollars, soit un potentiel de hausse de 45 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que la série de nouveaux contrats remportés devrait soutenir une croissance visible au cours des 3 à 5 prochaines années, en soulignant les lancements de Toyota, les deux-roues Honda, TRATON, les programmes chinois d’IA et de calcul haute performance (HPC) ainsi que l’expansion en Inde

** La société table sur un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de dollars et un Ebitda supérieur à 700 millions de dollars d’ici 2029

** Elle précise que la société a enregistré plus d’un milliard de dollars de valeur à vie grâce à des programmes de cockpits dotés d’IA menés avec des constructeurs automobiles chinois

** Sur 14 sociétés de courtage, 12 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et deux « conserver »; leur objectif de cours médian est de 125,5 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait progressé de 19,7 % depuis le début de l’année