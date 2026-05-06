Le titre Viridian Therapeutics recule après l'annonce d'une émission d'actions et d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action Viridian Therapeutics VRDN.O a chuté de 7,5% à 17,34 $ mercredi, alors que la société cherche à lever des fonds dans la foulée des résultats encourageants concernant son médicament contre la maladie oculaire thyroïdienne (TED).

** L'action VRDN a clôturé en hausse de 33% à 18,75 $ mardi après que la société a annoncé que le médicament, l'elegrobart, avait atteint l'objectif principal lors d'un essai de phase avancée chez des patients atteints d'une forme chronique.

** Après la clôture mardi, la société a lancé une offre publique de 100 millions de dollars d'actions et une émission de 150 millions de dollars d'obligations convertibles à 6 ans.

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour rembourser l'intégralité de sa dette en cours dans le cadre d'un accord avec Hercules Capital HTGC.N , pour financer sa franchise TED, faire progresser la R&D de son pipeline de produits en développement, entre autres.

** Jefferies, Leerink Partners et Goldman Sachs sont les co-teneurs de livre.

** Basée à Waltham, dans le Massachusetts, VRDN compte environ 103 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 1,9 milliard de dollars à la date de mardi.

** Suite à cette évolution en séance, l'action a perdu environ 44% depuis le début de l'année.

** 16 analystes sur 17 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 1 "conserver"; objectif de cours médian de 32,50 dollars, selon les données de LSEG.