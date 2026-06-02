Le titre Victoria's Secret s'envole après la révision à la hausse de ses objectifs annuels

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2 juin - ** L'action de Victoria's Secret VSXY.N progresse d'environ 40 % à 74 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfices, misant sur une forte demande pour ses marques, notamment Victoria's Secret, PINK et Beauty

** Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 7,03 et 7,13 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 6,85 à 6,95 milliards de dollars

** Prévoit un résultat d'exploitation ajusté annuel compris entre 550 et 580 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 430 à 460 millions de dollars

** Annonce un chiffre d'affaires net de 1,56 milliard de dollars au premier trimestre, contre des estimations de 1,52 milliard de dollars (données compilées par LSEG)

** Enregistre un BPA ajusté de 60 cents au premier trimestre, contre des estimations de 30 cents