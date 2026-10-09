Le titre VF Corp progresse après que JP Morgan a relevé sa recommandation à « neutre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** L'action du distributeur de vêtements VF Corp VFC.N progresse d'environ 3% à 14,90 dollars

** J.P. Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »; maintient son objectif de cours à 18 dollars

** La société de courtage estime que le chiffre d’affaires et le bénéfice de VF pour l’exercice 2027 sont en passe d’atteindre, voire de dépasser, les prévisions consensuelles

** La croissance devrait être tirée par les marques de plein air: The North Face, Timberland et Altra

** J.P. Morgan indique que le recul de Vans est maîtrisé, les commandes en gros du printemps 2027 offrant une « grande visibilité » sur une amélioration au second semestre

** La société reste en bonne voie pour atteindre une marge d’exploitation d’environ 10% d’ici l’exercice 2029, grâce à une augmentation des ventes au prix plein, à une meilleure gestion des stocks et à une réorientation vers des marques à plus forte marge et des produits haut de gamme

** Huit des 25 courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou « surpondérer », 15 « conserver » et deux « vendre »; leur objectif de cours médian est de 16 dollars — données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre a reculé d’environ 20%