Le titre Ventyx bondit après que son médicament oral a réduit les marqueurs de risque de maladies cardiaques lors d'un essai de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Ventyx Biosciences VTYX.O augmentent de 70% à 6,58 $ avant l'ouverture du marché

** Ventyx a annoncé mercredi soir que son médicament oral VTX3232 avait réduit les principaux marqueurs d'inflammation liés aux maladies cardiaques chez les patients souffrant d'obésité et présentant des risques cardiovasculaires

** VTYX a déclaré que son médicament a réduit la hsCRP, un important marqueur de risque cardiaque, d'environ 80% au cours de la première semaine

** Les niveaux d'IL-6, une protéine liée au risque cardiaque, ont également baissé en dessous du seuil de risque cardiovasculaire - VTYX

** L'association avec le semaglutide de Novo Nordisk a permis de réduire davantage les marqueurs d'inflammation, mais n'a pas favorisé la perte de poids

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 76 % depuis le début de l'année

