Le titre Ulta Beauty en hausse après que BofA a relevé sa recommandation à « acheter »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action du distributeur de produits cosmétiques Ulta Beauty ULTA.O progresse de 3 % à 533,72 $ en pré-ouverture

** BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »; objectif de cours fixé à 685 $

** La société de courtage table sur une croissance régulière des ventes et une amélioration des marges, qui devraient soutenir une valorisation plus élevée

** Elle entrevoit une possibilité d'augmentation des multiples grâce à une meilleure maîtrise des coûts, qui stimulera la croissance du résultat d'exploitation et renforcera le flux de trésorerie disponible

** Un marché de la beauté plus concurrentiel met en avant l'avantage de la société, car son large assortiment, son important réseau de magasins et son modèle axé sur la fidélisation offrent un niveau de commodité et de personnalisation qui la distingue de ses concurrents - BofA

** 20 des 28 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, 7 « conserver » et 1 « vendre »; leur objectif de cours médian est de 700 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action ULTA affichait une baisse de 14,4 % depuis le début de l'année