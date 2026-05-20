Le titre Toll Brothers en hausse après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions

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20 mai - ** L'action du constructeur immobilier Toll Brothers

TOL.N progresse de 2,5% à 127,32 $ en pré-ouverture

** La société affiche un chiffre d'affaires de 2,51 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,42 milliards de dollars - données LSEG ** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre s'élève à 2,72 $, dépassant les prévisions de 2,57 $

** La société relève ses prévisions pour l'exercice 2026 pour tous les indicateurs clés de la construction résidentielle ** Prévoit pour l'exercice 2026 un prix moyen des logements compris entre 985.000 $ et 1.000.000 $, en hausse par rapport à la prévision précédente de 970.000 $ à 990.000 $

** Prévoit pour l'exercice 2026 des livraisons comprises entre 10.400 et 10.700 unités, contre une prévision antérieure de 10.300 à 10.700 unités

** À la clôture d'hier, TOL affichait une baisse de 8,1% depuis le début de l'année