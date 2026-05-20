 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Toll Brothers en hausse après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 12:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** L'action du constructeur immobilier Toll Brothers

TOL.N progresse de 2,5% à 127,32 $ en pré-ouverture

** La société affiche un chiffre d'affaires de 2,51 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,42 milliards de dollars - données LSEG ** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre s'élève à 2,72 $, dépassant les prévisions de 2,57 $

** La société relève ses prévisions pour l'exercice 2026 pour tous les indicateurs clés de la construction résidentielle ** Prévoit pour l'exercice 2026 un prix moyen des logements compris entre 985.000 $ et 1.000.000 $, en hausse par rapport à la prévision précédente de 970.000 $ à 990.000 $

** Prévoit pour l'exercice 2026 des livraisons comprises entre 10.400 et 10.700 unités, contre une prévision antérieure de 10.300 à 10.700 unités

** À la clôture d'hier, TOL affichait une baisse de 8,1% depuis le début de l'année

Valeurs associées

TOLL BROTHERS IN
124,130 USD NYSE -2,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 038,47 +0,71%
SOITEC
155,7 +8,77%
Pétrole Brent
108,76 -1,95%
HAFFNER ENERGY
0,1506 +8,66%
NANOBIOTIX
35,68 -7,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank