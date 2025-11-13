Le titre Tesla recule de 5%, impacté par le ralentissement de ses ventes en Chine
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 17:05
L'analyste ajoute que la part de marché de Tesla dans les véhicules électriques chinois a chuté à 2,0 % en octobre, contre 5,5 % en septembre, reflétant un affaiblissement significatif de sa position concurrentielle sur le marché chinois.
Cette contre-performance intervient dans un contexte où les BEV (véhicules 100 % électriques à batterie) progressent encore globalement en Chine (+20,7 % sur un an) mais où les PHEV (hybrides rechargeables) - segment dominé par les constructeurs chinois (notamment BYD) - reculent.
'Les concurrents locaux subissent également des pressions : BYD voit ses livraisons baisser fortement, ce qui pourrait être lié aux nouvelles mesures gouvernementales (régulation des prix, délais de paiement imposés)', explique RBC en substance.
Dans ce contexte, Tesla semble souffrir davantage que le marché dans son ensemble, enregistrant une baisse bien plus marquée que la dynamique générale des NEV.
Valeurs associées
|406,4400 USD
|NASDAQ
|-5,61%
A lire aussi
-
L'Otan a décidé de renoncer au constructeur américain Boeing pour remplacer sa flotte d'avions AWACS, après le retrait américain du programme, a indiqué jeudi le ministère néerlandais de la Défense. "Les Pays-Bas, de concert avec plusieurs pays partenaires, ont ... Lire la suite
-
(AOF) - Plus fort repli du Dow Jones, Disney dévisse de 7,84% à 107,50 dollars dans le sillage d'une performance trimestrielle contrastée. Le géant du divertissement américain a fait état au quatrième trimestre de son exercice décalé d'un bénéfice par action de ... Lire la suite
-
Trafic aérien suspendu, ouvertures de la Bourse et des banques retardées, groupes de supporteurs devant les établissements: en Corée du Sud, l'équivalent du baccalauréat est une cause nationale et rien n'est laissé au hasard. L'image des lycéens concentrés et nerveux ... Lire la suite
-
La Commission européenne annonce l'ouverture d'une procédure visant à déterminer si Google applique aux éditeurs des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires sur Google Search, comme l'impose le Digital Markets Act (DMA). L'enquête cible ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer