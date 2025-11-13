 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 245,50
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le titre Tesla recule de 5%, impacté par le ralentissement de ses ventes en Chine
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 17:05

Tesla cède plus de 5% à New York alors que le constructeur doit composer avec un net ralentissement de ses ventes en Chine au mois d'octobre. Ainsi, ses ventes au détail domestiques sont tombées à 26 006 unités (plus faible volume mensuel depuis octobre 2022) soit une baisse de -35,8 % sur un an, rapporte RBC, un recul très important par rapport à septembre (71 525) et août (57 152).

L'analyste ajoute que la part de marché de Tesla dans les véhicules électriques chinois a chuté à 2,0 % en octobre, contre 5,5 % en septembre, reflétant un affaiblissement significatif de sa position concurrentielle sur le marché chinois.

Cette contre-performance intervient dans un contexte où les BEV (véhicules 100 % électriques à batterie) progressent encore globalement en Chine (+20,7 % sur un an) mais où les PHEV (hybrides rechargeables) - segment dominé par les constructeurs chinois (notamment BYD) - reculent.

'Les concurrents locaux subissent également des pressions : BYD voit ses livraisons baisser fortement, ce qui pourrait être lié aux nouvelles mesures gouvernementales (régulation des prix, délais de paiement imposés)', explique RBC en substance.

Dans ce contexte, Tesla semble souffrir davantage que le marché dans son ensemble, enregistrant une baisse bien plus marquée que la dynamique générale des NEV.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
406,4400 USD NASDAQ -5,61%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    L'Otan renonce à Boeing pour ses avions AWACS
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.11.2025 17:33 

    L'Otan a décidé de renoncer au constructeur américain Boeing pour remplacer sa flotte d'avions AWACS, après le retrait américain du programme, a indiqué jeudi le ministère néerlandais de la Défense. "Les Pays-Bas, de concert avec plusieurs pays partenaires, ont ... Lire la suite

  • walt disney (Crédit: Travis Gergen / Unsplash)
    La valeur du jour à Wall Street - Disney fait grise mine après ses trimestriels
    information fournie par AOF 13.11.2025 17:04 

    (AOF) - Plus fort repli du Dow Jones, Disney dévisse de 7,84% à 107,50 dollars dans le sillage d'une performance trimestrielle contrastée. Le géant du divertissement américain a fait état au quatrième trimestre de son exercice décalé d'un bénéfice par action de ... Lire la suite

  • Des élèves attendent le début de l'examen équivalent au baccalauréat à Séoul, en Corée-du-Sud, le 13 novembre 2025 ( POOL / KIM HONG-JI )
    Quand la Corée du Sud se met à l'heure du bac
    information fournie par AFP 13.11.2025 16:56 

    Trafic aérien suspendu, ouvertures de la Bourse et des banques retardées, groupes de supporteurs devant les établissements: en Corée du Sud, l'équivalent du baccalauréat est une cause nationale et rien n'est laissé au hasard. L'image des lycéens concentrés et nerveux ... Lire la suite

  • google (Crédit: Pawel Czerwinski / Unsplash)
    L'UE ouvre une enquête sur Google et sa politique de référencement
    information fournie par Zonebourse 13.11.2025 16:55 

    La Commission européenne annonce l'ouverture d'une procédure visant à déterminer si Google applique aux éditeurs des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires sur Google Search, comme l'impose le Digital Markets Act (DMA). L'enquête cible ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank