Le titre Target progresse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** Les actions du géant de la grande distribution Target TGT.N progressent de 2 % à 130,40 $ en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel , alors que la stratégie de redressement commence à porter ses fruits

** Elle prévoit une croissance du chiffre d'affaires annuel d'environ 4 %, soit le double de son objectif précédent de 2 %

** Elle dépasse également les estimations de chiffre d'affaires trimestriel, grâce à la hausse des ventes en ligne et à l'amélioration des catégories de produits

** Les ventes à magasins comparables du premier trimestre ont augmenté de 5,6 %; les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 2,5 % - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, TGT affichait une hausse de 30 % depuis le début de l'année