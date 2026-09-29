Le titre Staar Surgical progresse après que Stifel a relevé sa recommandation à “acheter”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Le titre du fabricant de lentilles Staar Surgical STAA.O progresse de 5,1 % à 21,9 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage Stifel prévoit une accélération de la croissance du chiffre d'affaires grâce à l'adoption de la lentille EVO+ de la société en Chine et à la reprise de la demande internationale; elle relève sa recommandation sur le titre de “conserver” à “acheter”

** Elle relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $, soit une prime de 49 % par rapport à son dernier cours de clôture

** La société estime que les prévisions de chiffre d’affaires sont trop modestes, compte tenu de la croissance toujours solide en Chine et de l’amélioration de la demande à l’international

** Stifel souligne le potentiel de croissance sous-estimé de la société lié à son portefeuille de technologies ICL, notamment les opportunités sur le vaste marché des affections visuelles liées à l'âge (la presbytie)

** Quatre des douze courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, sept “conserver” et un “vendre”; le cours-cible médian est de 27 dollars

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 9,6 % depuis le début de l’année