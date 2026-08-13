Le titre Sandisk bondit de plus de 15 % alors que ses dirigeants mettent en avant la croissance et le carnet de commandes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de SanDisk SNDK.O s'envolent de 17 % alors que la journée des investisseurs de la société bat encore son plein et que ses dirigeants exposent leurs objectifs de croissance à long terme

** Le directeur général David Goeckeler a déclaré que la société restait déterminée à atteindre une croissance en volume comprise entre le milieu et le haut de la fourchette des 10 à 19 %

** Le responsable des études de marché de la société a indiqué que le marché de la mémoire flash devrait passer de plus de 300 milliards de dollars en 2026 à près de 500 milliards de dollars en 2027

** La société prévoit de percevoir un montant total de 93,9 milliards de dollars au titre de contrats conclus avec huit clients sur la durée de validité de ces accords

** Le cours de l’action SanDisk a été multiplié par environ six en 2026, porté par l’optimisme quant au fait que la forte hausse des investissements dans l’IA de la part des grandes entreprises technologiques stimulera la demande en produits de mémoire et de stockage