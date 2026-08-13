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Le titre Sandisk bondit de plus de 15 % alors que ses dirigeants mettent en avant la croissance et le carnet de commandes
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 17:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de SanDisk SNDK.O s'envolent de 17 % alors que la journée des investisseurs de la société bat encore son plein et que ses dirigeants exposent leurs objectifs de croissance à long terme

** Le directeur général David Goeckeler a déclaré que la société restait déterminée à atteindre une croissance en volume comprise entre le milieu et le haut de la fourchette des 10 à 19 %

** Le responsable des études de marché de la société a indiqué que le marché de la mémoire flash devrait passer de plus de 300 milliards de dollars en 2026 à près de 500 milliards de dollars en 2027

** La société prévoit de percevoir un montant total de 93,9 milliards de dollars au titre de contrats conclus avec huit clients sur la durée de validité de ces accords

** Le cours de l’action SanDisk a été multiplié par environ six en 2026, porté par l’optimisme quant au fait que la forte hausse des investissements dans l’IA de la part des grandes entreprises technologiques stimulera la demande en produits de mémoire et de stockage

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2026 à 17:31:32.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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