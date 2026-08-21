Le titre Ross Stores s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels

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Vendredi, l'action de Ross Stores ( ROST.O ) a bondi de près de 9 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que le distributeur à bas prix a revu à la hausse ses prévisions annuelles et annoncé une croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes des analystes, ce qui témoigne d'une demande de bonnes affaires malgré un contexte économique instable.

Le titre affichait en dernier lieu une hausse de 8,6 % à 248,77 dollars, après avoir reculé de plus de 3 % au cours des deux dernières séances.

Voici quelques détails:

* La société a revu à la hausse ses prévisions annuelles de bénéfice par action , les portant dans une fourchette comprise entre 8,61 et 8,77 dollars, contre une fourchette précédente de 7,50 à 7,74 dollars.

* Elle prévoit une hausse du chiffre d’affaires à périmètre constant de 6 % à 7 % au troisième trimestre et de 4 % à 5 % au quatrième trimestre, alors que les analystes tablaient respectivement sur une hausse de 3,1 % et 2,6 %.

* La société avait auparavant prévu une hausse du chiffre d'affaires annuel des magasins comparables comprise entre 6 % et 7 %.

* Elle a annoncé un chiffre d’affaires de 6,26 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse d’environ 13 % par rapport à l’année précédente, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 6,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* En revanche, en début de semaine, son concurrent TJX Companies TJX.N a signalé un ralentissement de l’activité de ses chaînes de magasins de vêtements à prix réduits TJ Maxx et Marshalls au deuxième trimestre.

* Ross Stores a annoncé un bénéfice par action (BPA) de 2,06 dollars au deuxième trimestre, supérieur aux prévisions, qui inclut un gain d’environ 0,60 dollar par action lié aux remboursements de droits de douane.

* « Ross a délibérément évité d’être le premier à augmenter ses prix et à répercuter les coûts des droits de douane, allant même jusqu’à absorber intentionnellement la pression sur ses marges l’année dernière. Nous considérons cela comme une décision avisée qui a consolidé son leadership en matière de prix bas et a trouvé un écho favorable auprès de sa clientèle », a déclaré Brett Husslein, analyste chez Morningstar, dans une note.

* Au moins quatre sociétés de courtage, dont J.P. Morgan et Barclays, ont relevé leurs objectifs de cours sur le titre à la suite de la publication des résultats.

* À la clôture d’hier, l’action Ross Stores avait progressé de plus de 27 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 11,6 % pour l’indice S&P 500 .SPX