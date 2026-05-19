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Le titre Rheinmetall soutenu par une commande, Bernstein abaisse toutefois sa cible
information fournie par AOF 19/05/2026 à 10:38

(Zonebourse.com) - L'analyste confirme son conseil "surperformance" sur le titre Rheinmetall, avec un objectif de cours abaissé de 2 050 à 1 900 EUR.

Ce matin, le titre Rheinmetall progresse de plus de 4% à Francfort, tiré par une information de Reuters selon laquelle l'armée allemande prévoit de commander 2 030 camions pour un montant d'un peu plus d'un milliard d'euros. La livraison devrait s'achever d'ici novembre 2026, d'après le projet de document du ministère destiné à la commission du budget du parlement allemand.

Adrien Rabier, en charge du dossier chez Bernstein, rapporte ce matin que le repli de 25% du titre depuis le début de l'année a ramené la prime de valorisation du groupe à 15% contre 80% il y a neuf mois, créant un profil rendement/risque jugé "asymétrique".

Selon l'analyste, un point d'inflexion sur la croissance des ventes pourrait intervenir au deuxième trimestre 2026, avec une hausse attendue de près de 60% du chiffre d'affaires, susceptible de casser le cycle de révisions baissières.

La note souligne également que de grosses commandes dans les équipements militaires traditionnels pourraient invalider la thématique de marché défavorable aux "legacy weapons". Bernstein évoque notamment une commande potentielle de véhicules Boxer d'environ 12,5 MdsEUR.

D'après le broker, même en cas de déception sur les résultats du deuxième trimestre 2026 et d'abaissement des perspectives de croissance, le titre disposerait d'un plancher autour de 1 050 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/05/2026 à 10:38:00.

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