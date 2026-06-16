Le titre RBB Bancorp en hausse alors que Hovde affiche un optimisme croissant, invoquant le programme de rachat d'actions et l'amélioration des perspectives de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** Le titre de l'établissement de crédit RBB Bancorp

RBB.O progresse de 3,76% à 25,94 dollars après que Hovde Group a relevé sa recommandation de “market perform” à “outperform”

** La société de courtage cite deux mesures de renforcement des fonds propres: le remboursement partiel de la dette subordonnée et une nouvelle autorisation de rachat d'actions (portant sur environ 6% du capital)

** La société de courtage indique que la qualité du crédit s’est améliorée, avec la perspective d’un règlement de plusieurs actifs non performants importants d’ici la fin de l’année

** Elle note que la direction continue de déployer ses excédents de capital et prévoit une amélioration de la rentabilité

** La société de courtage a également relevé son objectif de cours de 26 à 29 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 16% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Cinq analystes sur cinq attribuent à l’action la recommandation “conserver”; leur objectif de cours médian est de 26 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 25,9% depuis le début de l'année