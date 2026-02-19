 Aller au contenu principal
Le titre Rapid Nutrition suspendu à la demande de l'AMF
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 11:38

L'action Rapid Nutrition, une healthTech qui développe des solutions nutritionnelles personnalisées, est suspendue à la Bourse de Paris. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a requis la suspension du titre et appelle les investisseurs à la vigilance.

L'AMF a relevé plusieurs indices d'une possible manipulation de cours sous forme de pratique de type bouilloire, sur les actions de cette société cotée à Paris sur le marché Euronext Growth. La suspension de la négociation des titres Rapid Nutrition est effective jusqu'au vendredi 13 mars inclus, ou jusqu'à nouvel avis si les informations permettent une reprise des négociations.

La technique de la bouilloire (ou pump and dump) rappelle l'AMF est une pratique " consistant à approcher des investisseurs et à leur faire miroiter un fort potentiel de hausse d'une action qu'il faut saisir rapidement. Les achats ainsi suscités font monter le cours et les volumes échangés, et servent l'argumentaire de la personne qui engendre d'autres achats, entretenant de fait une pression acheteuse sur le titre. Outre le fait que cette personne ne dispose d'aucune autorisation ou agrément pour recommander ces titres à l'achat, elle omet volontairement de préciser à ses interlocuteurs qu'elle détient des quantités souvent importantes de ces actions qu'elle vend au fil de l'eau, réalisant ainsi des plus-values élevées. Dès que la vente est complétée et que la pression acheteuse cesse, le cours du titre baisse brutalement, entraînant un important préjudice chez les investisseurs, qui se retrouvent avec des positions importantes achetées à prix fort ".

Depuis le 1er janvier, le titre Rapid Nutrition s'est effectivement envolé de 437%.

Valeurs associées

RAPID NUTRITION
14,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
