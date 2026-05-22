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Le titre Puig devrait chuter après l'échec de l'accord avec Estée Lauder
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 08:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mireia Merino

L'action Puig PUIGb.MC devait chuter d'au moins 10 % vendredi après que le fabricant espagnol de parfums et le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder

EL.N ont annoncé jeudi avoir mis fin à leurs discussions de fusion .

Selon les traders, Puig devrait chuter de 10 % à 12 % à l'ouverture vendredi. Les actions d'Estée ont progressé de plus de 10 % en séance prolongée jeudi. L'échec de ces négociations, qui auraient donné naissance à un géant de la beauté de luxe pesant 40 milliards de dollars, supprime une prime potentielle pour Puig et intervient après que la société a annoncé en avril une croissance plus lente de ses ventes pour le premier trimestre.

J.P. Morgan a indiqué dans une note que la fin des négociations risquait de peser sur l'action Puig, l'attention des investisseurs se reportant sur les résultats d'exploitation alors que la croissance des parfums se normalise et que la pression persiste au Moyen-Orient et dans le secteur du travel retail.

Puig restera concentré sur la mise en œuvre de sa stratégie, a-t-il déclaré dans un communiqué publié jeudi, ajoutant que sa structure de capital lui donnerait la flexibilité nécessaire pour mener des fusions et acquisitions sélectives.

Fusions / Acquisitions

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PUIG BRANDS B
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