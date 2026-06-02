Le titre Praxis recule après un revers dans une étude sur un médicament contre l'épilepsie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** L'action de Praxis Precision Medicines

PRAX.O recule d'environ 10 % à 301,95 $ avant l'ouverture du marché

** La société a annoncé lundi soir que son médicament expérimental contre l'épilepsie n'avait pas réussi à réduire la fréquence des crises en un mois, manquant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire à avancée

** Ce revers a conduit PRAX à suspendre le recrutement dans une autre étude en cours, le temps de réévaluer le programme

** Le médicament, le vormatrigine, était testé chez des adultes souffrant de crises d'épilepsie focales, un trouble neurologique caractérisé par une activité électrique anormale dans une zone spécifique du cerveau

** Il s'agit d'un "résultat auquel nous ne nous attendions pas", ont déclaré les analystes de BTIG, ajoutant que le programme vormatrigine "n'est pas sans issue"

** BTIG abaisse son objectif de cours pour PRAX de 843 $ à 810 $, estimant à 50 % les chances de réussite du programme, contre 70 % précédemment

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de près de 14 % depuis le début de l'année