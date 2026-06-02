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Le titre Praxis chute après l'échec d'un médicament contre l'épilepsie à atteindre son objectif principal lors d'une étude de phase avancée
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 00:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** L'action de la société de biotechnologie Praxis Precision Medicine PRAX.O a chuté d'environ 12% à 293,81 $ après la clôture

** La société indique que son médicament expérimental contre l'épilepsie n'a pas atteint l'objectif principal de réduire la fréquence mensuelle des crises dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire à avancée

** La société va suspendre le recrutement dans une autre étude en cours afin de réévaluer le programme vormatrigine et de déterminer les modifications potentielles

** Le traitement a atteint un critère secondaire selon lequel un plus grand nombre de patients ont constaté une réduction d'au moins 50% de leurs crises, indique Praxis

** Ajoute que l'essai évaluait la sécurité et l'efficacité de la vormatrigine chez des adultes présentant des crises d'origine focale (FOS) qui prenaient simultanément au moins un mais pas plus de trois médicaments antiépileptiques acceptables

** La société note que la réduction des crises a été plus prononcée au cours de la seconde moitié de l'étude avec la dose plus élevée de 30 mg

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de près de 14% depuis le début de l'année

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