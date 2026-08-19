Le titre Pilgrim's Pride s'envole suite à la nouvelle offre de rachat par JBS visant à retirer la société de la cote

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19 août - ** L'action Pilgrim's Pride PPC.O a bondi de 13,7 % à 32,38 dollars, atteignant son plus haut niveau depuis plus de trois mois en début de séance mercredi, après que son actionnaire majoritaire, JBS JBS.N , a fait une nouvelle offre visant à racheter le reste des parts qu'il ne détient pas encore et à retirer la société de la cote

** PPC en passe d’enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis cinq ans ** La société brésilienne JBS, qui détient environ 82 % du producteur américain de volaille, a proposé mardi soir une opération d’échange d’actions contre des actions, une approche différente de l’offre entièrement en numéraire de 2021 qui avait échoué et avait été retirée après que les deux sociétés n’aient pas pu s’entendre sur un prix

** Malgré ce rebond, PPC affiche toujours une baisse de 17 % depuis le début de l’année, une performance nettement inférieure à celle du Nasdaq .IXIC , en hausse d’environ 13 %

** Les actions de JBS cotées aux États-Unis ont progressé d’environ 3 % au cours de la séance, ramenant leur perte depuis le début de l’année à environ 2 %