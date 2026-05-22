Le titre Peloton progresse alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap

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22 mai - ** Le titre du fabricant d'équipements de fitness Peloton Interactive PTON.O a progressé de 3,5 % avant l'ouverture, à 5,36 $, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine ** PTON remplacera Enviri Corp NVRI.N dans le SPCY à compter du mercredi 27 mai, a annoncé S&P Dow Jones Indices jeudi en fin de journée

** Enviri prévoit de conclure la vente de Clean Earth à la société française Veolia Environnement VIE.PA et de finaliser la scission de Harsco Environmental and Rail en une société cotée en bourse indépendante le 1er juin

** S&P Dow Jones a déclaré que la nouvelle société cotée en bourse « ne devrait pas être représentative du segment des petites capitalisations »

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 55 millions d'actions PTON, ce qui implique 4 jours de demande d'achat

** PTON compte environ 433 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 2,2 milliards de dollars ** Au début du mois, PTON a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre fiscal d' s de dollars, supérieur aux attentes de Wall Street

** La note moyenne de 21 analystes est « conserver »; le cours cible médian est de 7,75 $, selon les données de LSEG

** À la clôture de jeudi, l'action avait reculé de 16 % depuis le début de l'année