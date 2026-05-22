 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Peloton progresse alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** Le titre du fabricant d'équipements de fitness Peloton Interactive PTON.O a progressé de 3,5 % avant l'ouverture, à 5,36 $, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine ** PTON remplacera Enviri Corp NVRI.N dans le SPCY à compter du mercredi 27 mai, a annoncé S&P Dow Jones Indices jeudi en fin de journée

** Enviri prévoit de conclure la vente de Clean Earth à la société française Veolia Environnement VIE.PA et de finaliser la scission de Harsco Environmental and Rail en une société cotée en bourse indépendante le 1er juin

** S&P Dow Jones a déclaré que la nouvelle société cotée en bourse « ne devrait pas être représentative du segment des petites capitalisations »

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 55 millions d'actions PTON, ce qui implique 4 jours de demande d'achat

** PTON compte environ 433 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 2,2 milliards de dollars ** Au début du mois, PTON a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre fiscal d' s de dollars, supérieur aux attentes de Wall Street

** La note moyenne de 21 analystes est « conserver »; le cours cible médian est de 7,75 $, selon les données de LSEG

** À la clôture de jeudi, l'action avait reculé de 16 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ENVIRI
19,830 USD NYSE +1,61%
PELOTON INTERACTIVE RG-A
5,1800 USD NASDAQ +0,19%
VEOLIA
34,6800 EUR Euronext Paris +0,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/05/2026 à 13:52:08.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 136,52 +0,62%
Pétrole Brent
103,11 -1,73%
NANOBIOTIX
36,1 +7,70%
SOITEC
177 +6,24%
HAFFNER ENERGY
0,1778 +11,12%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank