Le titre Papa John's en baisse après des résultats en deçà des attentes pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action de Papa John's International PZZA.O recule de 4 % à 32,45 $

** La chaîne de pizzerias n'a pas atteint les prévisions d' en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre, pénalisée par une faible demande, notamment sur le marché américain, dans un contexte de coût de la vie élevé et d'incertitude macroéconomique

** Le chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 7,7 % à 478,6 millions de dollars; les analystes tablaient en moyenne sur 485,7 millions de dollars - données LSEG

** PZZA affiche un BPA ajusté de 0,32 $, inférieur à l'estimation des analystes de 0,35 $

** La société réitère ses prévisions annuelles

** À la clôture d'hier, PZZA affichait une baisse de 15 % depuis le début de l'année