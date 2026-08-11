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Le titre OppFi plonge après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 16:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action de la plateforme de finance numérique OppFi ( OPFI.N ) a chuté de 18% à 7,16 dollars en début de séance

** Lundi, après la clôture des marchés, la société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires total, les ramenant de 650 à 675 millions de dollars à 600 à 625 millions de dollars, et ses prévisions de résultat net ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2026, les ramenant de 153 à 160 millions de dollars à 115 à 130 millions de dollars

** Le BPA ajusté publié pour le deuxième trimestre s'élève à 33 cents par action, soit un résultat inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 45 cents par action

** Un analyste de Citizens déclare: “Le resserrement des conditions de crédit n’était pas directement lié à la performance du portefeuille de crédit, mais plutôt une réponse aux pressions concurrentielles”

** “Nous comprenons que le produit phare d’OPFI, le crédit à tempérament à court terme, même avec une tarification fondée sur le risque plus faible, perd des parts de marché au profit des produits à plus long terme et des lignes de crédit assorties de mensualités moins élevées, les emprunteurs donnant la priorité au coût mensuel”

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 31,5% depuis le début de l'année

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