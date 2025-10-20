 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 155,53
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le titre Néovacs s'envole après une offre d'investissement de 44 MEUR pour financer son développement
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 10:15

Néovacs annonce avoir reçu une offre ferme d'un investisseur privé suisse portant sur une émission obligataire de 44 MEUR, souscrite en totalité à la signature du contrat. L'opération serait réalisée par Arnity Therapeutics, société en cours de création pour piloter les développements cliniques, sans effet dilutif pour les actionnaires.

Ce financement couvrirait les besoins du groupe jusqu'en 2029 et soutiendrait la poursuite des programmes ARNm dans l'asthme et les allergies, avec un potentiel de valorisation estimé entre 246 et 402 MEUR après une phase I/IIa réussie.

Le PDG Hugo Brugière salue 'le travail remarquable de l'équipe de business développement' et précise qu'en cas d'accord final, Néovacs disposerait des moyens nécessaires pour sécuriser les prochaines étapes cliniques, notamment dans l'asthme, l'allergie alimentaire et la dermatite atopique.

A la suite de cette annonce, le titre gagne 165% à Paris.

Valeurs associées

NEOVACS
0,3500 EUR Euronext Paris +320,17%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 10:27

    Et prochainement plouf plouf car rien de concret,on connaît la chanson

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quatre morts dans l'incendie d'un immeuble à Lyon
    Quatre morts dans l'incendie d'un immeuble à Lyon
    information fournie par AFP Video 20.10.2025 11:46 

    "On a sorti quatre personnes en arrêt cardio-respiratoire" : le lieutenant-colonel Christophe Perret des sapeurs-pompiers du Rhône confirme la mort de plusieurs personnes dans l'incendie d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon. IMAGES

  • Des touristes font la queue au musée du Louvres, le 20 octobre 2025 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Vol des bijoux du Louvre: la traque est lancée, le musée reste fermé lundi
    information fournie par AFP 20.10.2025 11:40 

    La traque a commencé: au lendemain du spectaculaire cambriolage au musée du Louvre, qui va rester fermé lundi, la police est aux trousses de quatre malfaiteurs partis avec huit "joyaux de la couronne de France". Portant la marque de la criminalité organisée, ce ... Lire la suite

  • VOLTALIA : Les signaux haussiers sont intacts
    VOLTALIA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank