Le titre Néovacs s'envole après une offre d'investissement de 44 MEUR pour financer son développement
Ce financement couvrirait les besoins du groupe jusqu'en 2029 et soutiendrait la poursuite des programmes ARNm dans l'asthme et les allergies, avec un potentiel de valorisation estimé entre 246 et 402 MEUR après une phase I/IIa réussie.
Le PDG Hugo Brugière salue 'le travail remarquable de l'équipe de business développement' et précise qu'en cas d'accord final, Néovacs disposerait des moyens nécessaires pour sécuriser les prochaines étapes cliniques, notamment dans l'asthme, l'allergie alimentaire et la dermatite atopique.
A la suite de cette annonce, le titre gagne 165% à Paris.
Valeurs associées
|0,3500 EUR
|Euronext Paris
|+320,17%
