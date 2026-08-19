Le titre Moderna s'envole après la réussite d'un essai clinique de phase avancée portant sur un vaccin contre le cancer de la peau associé au Keytruda de Merck

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Moderna
MRNA.O a bondi de 72 % à 109,02 dollars, tandis que celle de Merck MRK.N a progressé de 5,5 % avant l'ouverture du marché
** Le vaccin personnalisé contre le cancer de la peau de MRNA, associé à Keytruda, l’immunothérapie phare de MRK, a permis de réduire la récidive et la propagation du cancer de la peau par rapport à Keytruda seul lors d’un essai clinique de phase avancée, ont déclaré les deux sociétés
** Ce traitement associe le Keytruda de Merck à un vaccin à ARNm sur mesure développé par Moderna, basé sur l’analyse des mutations détectées dans les tumeurs des patients eux-mêmes
** L’essai a recruté 1 137 patients à haut risque atteints d’un mélanome de stade IIB à IV ayant fait l’objet d’une ablation chirurgicale
** Le mélanome est la forme la plus mortelle de cancer de la peau. En 2023, plus de 1,5 million de personnes vivaient avec un mélanome aux États-Unis, selon les données de l'Institut national du cancer
** À la clôture d'hier, l'action MRNA avait plus que doublé et celle de MRK affichait une hausse de 28 % depuis le début de l'année
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