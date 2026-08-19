Le titre Moderna s'envole après la réussite d'un essai clinique de phase avancée portant sur un vaccin contre le cancer de la peau associé au Keytruda de Merck

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19 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Moderna

MRNA.O a bondi de 72 % à 109,02 dollars, tandis que celle de Merck MRK.N a progressé de 5,5 % avant l'ouverture du marché

** Le vaccin personnalisé contre le cancer de la peau de MRNA, associé à Keytruda, l’immunothérapie phare de MRK, a permis de réduire la récidive et la propagation du cancer de la peau par rapport à Keytruda seul lors d’un essai clinique de phase avancée, ont déclaré les deux sociétés

** Ce traitement associe le Keytruda de Merck à un vaccin à ARNm sur mesure développé par Moderna, basé sur l’analyse des mutations détectées dans les tumeurs des patients eux-mêmes

** L’essai a recruté 1 137 patients à haut risque atteints d’un mélanome de stade IIB à IV ayant fait l’objet d’une ablation chirurgicale

** Le mélanome est la forme la plus mortelle de cancer de la peau. En 2023, plus de 1,5 million de personnes vivaient avec un mélanome aux États-Unis, selon les données de l'Institut national du cancer

** À la clôture d'hier, l'action MRNA avait plus que doublé et celle de MRK affichait une hausse de 28 % depuis le début de l'année