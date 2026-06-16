Le titre Moderna progresse après que des responsables de la FDA américaine ont indiqué que les données relatives au vaccin contre la grippe pourraient justifier son utilisation chez les personnes âgées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

16 juin - ** L'action de Moderna MRNA.O , fabricant du vaccin contre la COVID-19, progresse de 9 % à 56,85 dollars en après-midi ** Les responsables de la FDA américaine indiquent que les données démontrant une forte réponse immunitaire au vaccin antigrippal à ARNm pourraient confirmer son efficacité chez les adultes âgés de 65 ans et plus

** Le vaccin, baptisé mFlusiva, a également montré une efficacité relative supérieure à celle d’un vaccin antigrippal à dose standard chez les adultes âgés de 50 à 64 ans, indiquent-ils dans des documents d’information publiés en amont de la réunion consultative de l’autorité de régulation

** « Les documents d’information de la FDA concernant le vaccin antigrippal sont de bon augure », déclare la société de courtage Jefferies, ajoutant: « Nous estimons que le ton et les analyses de la FDA dans ces documents sont équilibrés » ** Par ailleurs, la société nomme un nouveau directeur commercial et élargit les attributions de son président afin qu’il supervise certaines divisions, en prévision de lancements de produits potentiels au cours des deux prochaines années

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l’action affiche une hausse d’environ 94 % depuis le début de l’année