Le titre MGE Energy recule après le lancement d'une offre publique de 250 millions de dollars

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6 mai - ** L'action MGE Energy MGEE.O recule de 4,2 % après la clôture, à 77,44 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société mère du service public réglementé Madison Gas and Electric lance une offre publique de vente d'actions d'une valeur de 250 millions de dollars

** MGEE vend 75 millions de dollars d'actions directement et jusqu'à 175 millions de dollars dans le cadre d'une vente à terme

** Elle prévoit de conclure des contrats de vente à terme distincts d'une durée de 20 mois avec Morgan Stanley, BofA et JP Morgan

** MGEE a l'intention d'utiliser le produit net de la vente directe et de tout règlement au titre des contrats à des fins générales, notamment le remboursement de la dette à court terme, le rachat/le retrait/le refinancement d'autres titres, le financement des dépenses d'investissement et les investissements dans des filiales

** Morgan Stanley, Guggenheim, BofA et JP Morgan sont les teneurs de livre conjoints

** Avant l'offre, la société basée dans le Wisconsin comptait environ 36,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 3 milliards de dollars

** L'action MGEE a clôturé mercredi en hausse de 5 cents à 80,80 dollars, soit une progression de 3 % depuis le début de l'année