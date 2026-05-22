Le titre Medline progresse après une cession de 2,7 milliards de dollars par ses actionnaires

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22 mai - ** Les actions de Medline ( MDLN.O ), fournisseur de matériel médical, ont progressé de 1,2 % à 37,55 $ lors des échanges avant l'ouverture de la bourse, après la fixation du prix d'une offre secondaire d'environ 2,7 milliards de dollars

** Jeudi soir, MDLN a annoncé la vente d'environ 72,55 millions d'actions par Blackstone BX.N , Hellman & Friedman (H&F) et l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) au prix de 37 $ ** L'action MDLN a clôturé à 37,70 $ mardi, la veille du lancement par MDLN d'une offre de 60 millions d'actions ** Les investisseurs privés BX et H&F comptaient céder 27 millions d'actions chacun, tandis qu'ADIA prévoyait d'en vendre environ 5,9 millions, selon le prospectus ** MDLN, société basée à Northfield, dans l'Illinois, qui compte environ 1,3 milliard d'actions en circulation, a procédé à une offre secondaire en mars, après son entrée en bourse en décembre, suite à une introduction en bourse au prix de 29 $

** Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA et JP Morgan sont les coordinateurs mondiaux et co-teneurs de livre de cette dernière offre

** 22 des 28 analystes attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 6 la note « conserver »; objectif de cours médian de 53 dollars, selon les données de LSEG