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Le titre Marvell Technology s'envole après que Huang, de Nvidia, l'ait qualifiée de « prochaine entreprise à atteindre les 1.000 milliards de dollars »
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 11:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix, ajout d'informations)

L'action de Marvell Technology MRVL.O a bondi de 23 % mardi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que Jensen Huang, directeur général de Nvidia

NVDA.O , a qualifié le fabricant de puces de prochaine « entreprise à atteindre les 1.000 milliards de dollars ».

Huang et le directeur général de Marvell, Matt Murphy , s'exprimaient mardi lors de la semaine Computex à Taipei.

Plus tôt cette année, Nvidia a investi 2 milliards de dollars dans Marvell, dans le cadre de ses efforts visant à faciliter l'utilisation par ses clients des puces d'intelligence artificielle sur mesure que la petite entreprise conçoit avec les équipements réseau et les processeurs centraux de Nvidia.

La semaine dernière, Marvell a prévu que son activité de puces sur mesure dépasserait les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2029, à mesure que les entreprises du cloud développent leurs centres de données d'IA.

L'essor de l'IA a stimulé la demande de puces spécialisées qui, associées aux technologies d'interconnexion de Marvell, jouent un rôle essentiel dans les centres de données de pointe en reliant des milliers de processeurs utilisés pour entraîner et exécuter des modèles d'IA.

L'action Marvell était en hausse de 23 % à 269,93 dollars, ce qui devrait ajouter plus de 44,6 milliards de dollars à sa capitalisation boursière si les gains se maintiennent. L'action Nvidia NVDA.O a également gagné 1,2 %.

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