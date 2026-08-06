Le titre MACOM Technology s'envole après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action du fournisseur de semi-conducteurs MACOM Technology Solutions MTSI.O progresse de 8,7% à 286,58 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché ** MTSI affiche un chiffre d'affaires de 342,2 millions de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 335,4 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice par action ajusté trimestriel de 1,4 $, contre des estimations de 1,35 $

** Prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre compris entre 415 et 425 millions de dollars

** Treize des seize courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, trois “conserver”; leur objectif de cours médian est de 390 $

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action MTSI a progressé de 53,8% depuis le début de l'année