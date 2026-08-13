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Le titre Leslie's chute après que la société a retiré ses prévisions pour l'ensemble de l'année en raison de préoccupations liées à l'environnement macroéconomique
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 11:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Le cours de l'action de Leslie's LESL.O , distributeur spécialisé dans les équipements de piscine, s'effondre de 42 % à 75 centimes lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société retire ses prévisions pour l'ensemble de l'année, estimant que l'environnement macroéconomique reste difficile et affecte le comportement des consommateurs

** LESL affiche un chiffre d'affaires de 458,5 millions de dollars au troisième trimestre, inférieur aux estimations de 503 millions de dollars; le BPA ajusté, à 3,96 dollars, est en deçà des estimations de 5,34 dollars – données compilées par LSEG

** Bloomberg avait rapporté en juillet que le distributeur d'équipements pour piscines envisageait de se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 20 % depuis le début de l'année

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