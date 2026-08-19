Le titre Jack Henry s'envole après la publication de résultats trimestriels : bénéfices et chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** L'action de la société de technologie financière Jack Henry & Associates JKHY.O progresse de 8 % à 165,5 $

** La société a annoncé mardi, après la clôture des marchés, un bénéfice de 1,57 dollar par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,46 dollar – données compilées par LSEG

** JKHY a annoncé un chiffre d'affaires d'environ 644 millions de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 630,8 millions de dollars

** « Nous pensons que les récents changements dans l’environnement concurrentiel ont renforcé le positionnement de Jack Henry et favorisé le développement de nouvelles activités », indique Oppenheimer

** Sur 17 analystes, 12 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », quatre la note « conserver » et un la note « vendre »; leur objectif de cours médian est de 192 dollars – données LSEG

** En tenant compte de l’évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 9,2 % depuis le début de l’année