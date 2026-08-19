 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Jack Henry s'envole après la publication de résultats trimestriels : bénéfices et chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 19:30
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** L'action de la société de technologie financière Jack Henry & Associates JKHY.O progresse de 8 % à 165,5 $

** La société a annoncé mardi, après la clôture des marchés, un bénéfice de 1,57 dollar par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,46 dollar – données compilées par LSEG

** JKHY a annoncé un chiffre d'affaires d'environ 644 millions de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 630,8 millions de dollars

** « Nous pensons que les récents changements dans l’environnement concurrentiel ont renforcé le positionnement de Jack Henry et favorisé le développement de nouvelles activités », indique Oppenheimer

** Sur 17 analystes, 12 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », quatre la note « conserver » et un la note « vendre »; leur objectif de cours médian est de 192 dollars – données LSEG

** En tenant compte de l’évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 9,2 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

JACK HENRY & ASS
163,0600 USD NASDAQ +6,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,65 +0,35%
Or
4 522,81 +4,34%
CAC 40
8 501,91 -0,09%
NANOBIOTIX
38,12 +8,17%
BIOPHYTIS
0,132 +0,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank