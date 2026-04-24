Le titre Intel s'envole après des prévisions optimistes pour le deuxième trimestre concernant le potentiel de la demande en serveurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** L'action du fabricant de puces Intel INTC.O s'envole de 21% à 80,91 $ avant l'ouverture du marché

** Prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 13,8 et 14,8 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes de 13,07 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Prévisions de BPA ajusté au deuxième trimestre de 20 cents, supérieures aux attentes de 9 cents; le chiffre d'affaires du premier trimestre a également dépassé les estimations ** La société a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec Tesla TSLA.O d'Elon Musk, qui devient le premier client majeur pour son procédé de fabrication de puces de nouvelle génération 14A dans le cadre de son projet Terafab

** Au moins sept courtiers ont relevé leur objectif de cours sur le titre à la suite de ces résultats

** HSBC estime que la demande de processeurs pour serveurs se développe comme prévu et que le potentiel de hausse qui en découle est sous-évalué par le marché; la société relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $, l'un des plus élevés de Wall Street

** La société de courtage avait relevé la recommandation sur INTC de “conserver” à “acheter” quelques jours avant la publication des résultats

** Neuf analystes attribuent à l'action la note “Acheter” ou supérieure, 34 la note “Conserver” et quatre la note “Vendre” ou inférieure; l'objectif de cours médian s'établit à 65 $ - données compilées par LSEG

** Le titre a bondi de 80% depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture