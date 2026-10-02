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Le titre Integra LifeSciences recule après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 16:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions d'Integra LifeSciences IART.O chutent de 14,6% à 13,74 dollars — leur plus bas niveau depuis le 11 mai

** Le fabricant de matériel médical révise à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, les ramenant à 1,63 à 1,65 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,65 à 1,70 milliard de dollars

** Il abaisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l’exercice à 2,30 $ - 2,40 $, contre 2,40 $ - 2,50 $.

** Il ramène ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre à 410 à 412 millions de dollars, contre 410 à 425 millions de dollars précédemment

** Indique que les inondations de juillet sur le site de Cincinnati ont pesé sur le chiffre d’affaires du troisième trimestre à hauteur d’environ 7 millions de dollars; prévoit un impact de 15 à 20 millions de dollars sur le chiffre d’affaires du quatrième trimestre

** Prévoit la reprise complète de la production au T2 27

** Sur les 12 courtiers, trois attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, sept “conserver” et deux “vendre” ou inférieure; objectif de cours médian: 19 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte de la hausse enregistrée lors de la séance, le titre affiche une progression de 10,4% depuis le début de l’année

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