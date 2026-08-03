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Le titre Integer progresse après l'accord conclu par KKR concernant une opération de retrait de la cote d'un montant de 5,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 12:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** Le titre d'Integer Holdings ITGR.N progresse de 2,1 % à 123,75 dollars en pré-ouverture

** Le géant du capital-investissement KKR KKR.N a accepté d'acquérir Integer Holdings dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 5,7 milliards de dollars

** Les actionnaires d’Integer recevront 127 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 4,8 % par rapport au dernier cours de clôture d’Integer, à 121,21 dollars

** Le conseil d’administration d’Integer a approuvé l’opération à l’unanimité à l’issue d’un examen stratégique et recommande aux actionnaires de voter en faveur de celle-ci

** Une fois l'opération finalisée, prévue d'ici fin 2026, Integer deviendra une société privée et ses actions ne seront plus cotées à la Bourse de New York (NYSE)

** Par ailleurs, Integer annonce pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 464 millions de dollars et un BPA ajusté de 1,60 dollar, deux chiffres supérieurs aux estimations des analystes, selon les données de LSEG

** À la clôture d'hier, le titre ITGR affichait une hausse de 54,6 % depuis le début de l'année

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