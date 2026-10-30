 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Inovio Pharma s'envole après l'autorisation par la FDA d'un traitement contre une maladie rare
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 22:38

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Le cours de l'action Inovio Pharmaceuticals INO.O a bondi de 293,4% pour atteindre 2,36 dollars lors des négociations après clôture

** La FDA américaine approuve le traitement de la société contre une affection respiratoire rare, commercialisé sous le nom de Voceryq

** Le traitement d’Inovio est autorisé pour traiter les patients atteints de papillomatose respiratoire récidivante, une affection qui provoque la formation d’excroissances dans les voies respiratoires et nécessite souvent des interventions chirurgicales répétées

** Inovio prévoit de commercialiser ce traitement de manière indépendante aux États-Unis et collabore avec Syneos Health pour soutenir son lancement

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 65,4% depuis le début de l'année

Valeurs associées

INOVIO PHARMA
0,6000 USD NASDAQ -22,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants à Varsovie devant la Cour constitutionnelle polonaise, le 30 octobre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Pologne : la police bloque l'accès au Tribunal constitutionnel, au cœur d'une crise politique
    information fournie par AFP 30.10.2026 23:38 

    En Pologne, la crise politique autour du Tribunal constitutionnel s'est accélérée vendredi soir : la police s'est déployée dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, au cœur d'un bras-de-fer entre la droite nationaliste et l'actuel gouvernement centriste. ... Lire la suite

  • La Tour Eiffel au coucher du soleil à Paris
    Fitch maintient la note de la France à A+, abaisse sa perspective à négative
    information fournie par Reuters 30.10.2026 23:34 

    L'agence de notation ‌financière Fitch a maintenu vendredi à A+ la note de ​crédit de la France tout en abaissant sa perspective de stable à négative. "La perspective négative met en lumière une détérioration depuis notre ​examen d'août 2026 caractérisée par une ... Lire la suite

  • Donald Trump lors d'un meeting électoral, le 29 octobre 2026 à Rock Hill en Caroline du Sud (Etats-Unis) ( AFP / Kent NISHIMURA )
    Fin de campagne fébrile pour Trump
    information fournie par AFP 30.10.2026 22:43 

    Les républicains "ont une chance" de gagner mardi les élections de mi-mandat, a assuré Donald Trump vendredi avant de partir pour un meeting en Floride. Mais les sondages, et la fébrilité du camp républicain, contredisent cet optimisme affiché. "Nous avons une ... Lire la suite

  • SDes sympathisants du premier procès fédéral sur le climat impliquant des jeunes, rassemblés à Vancouver, le 26 octobre 2026 au Canada ( AFP / Don MacKinnon )
    Climat : la santé mentale des jeunes en toile de fond d'un procès inédit
    information fournie par AFP 30.10.2026 22:32 

    À la barre d'un procès sans précédent au Canada, les témoignages se succèdent et les troubles de santé mentale émaillent systématiquement les récits des jeunes attaquant l'État pour inaction climatique. "C'est un monde qui fait peur. J'ai du mal à imaginer ce que ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,92 -18,21%
Pétrole Brent
117,55 +1,63%
CAC 40
7 969,42 0,00%
Or
3 875,36 -3,71%
TOTALENERGIES
85,43 +0,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank