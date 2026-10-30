Le titre Inovio Pharma s'envole après l'autorisation par la FDA d'un traitement contre une maladie rare

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30 octobre - ** Le cours de l'action Inovio Pharmaceuticals INO.O a bondi de 293,4% pour atteindre 2,36 dollars lors des négociations après clôture

** La FDA américaine approuve le traitement de la société contre une affection respiratoire rare, commercialisé sous le nom de Voceryq

** Le traitement d’Inovio est autorisé pour traiter les patients atteints de papillomatose respiratoire récidivante, une affection qui provoque la formation d’excroissances dans les voies respiratoires et nécessite souvent des interventions chirurgicales répétées

** Inovio prévoit de commercialiser ce traitement de manière indépendante aux États-Unis et collabore avec Syneos Health pour soutenir son lancement

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 65,4% depuis le début de l'année