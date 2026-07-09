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Le titre InMode progresse après que Steel Partners a présenté une offre de rachat plus élevée
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant israélien de dispositifs médicaux InMode INMD.O progressent de 4,2 % à 15,06 dollars

** Steel Partners, une société d'investissement et actionnaire de longue date d'InMode, propose de racheter la société pour 16,75 dollars par action en numéraire

** Cette offre valorise INMD à environ 963 millions de dollars, selon les calculs de Reuters basés sur le nombre d'actions en circulation; elle représente une prime d'environ 15,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 14,46 dollars

** Cette offre dépasse d’environ 32 millions de dollars la proposition antérieure du directeur général Moshe Mizrahy, qui s’élevait à 16,20 dollars par action

** Le mois dernier, INMD avait annoncé avoir reçu une proposition non sollicitée de la part d’un groupe comprenant M. Mizrahy, visant à racheter toutes les actions non encore détenues par ce groupe au prix de 16,20 dollars par action en espèces

** Steel exhorte le conseil d’administration d’INMD à former un comité indépendant et à examiner son offre; il demande également la destitution de M. Mizrahy, invoquant des conflits d’intérêts liés à son offre menée par des initiés

** En tenant compte de l'évolution de la séance, INMD affiche une hausse de 2,04 % depuis le début de l'année

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