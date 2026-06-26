Le titre Incyte progresse après l'avis favorable rendu par un comité de l'UE concernant une crème contre l'eczéma

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26 juin - ** L'action d'Incyte INCY.O progresse de 5,1% à 113,02 dollars

** Le laboratoire pharmaceutique indique que le comité clé de l’Agence européenne des médicaments a recommandé l’autorisation de mise sur le marché d’Opzelura, sa crème cutanée destinée au traitement des affections inflammatoires, pour les adultes souffrant de dermatite atopique modérée, une forme courante d’eczéma

** Il précise qu’Opzelura pourrait devenir la première crème cutanée sans stéroïdes de ce type dans l’UE pour les patients atteints d’eczéma modéré qui n’ont pas bien répondu aux crèmes standard

** Il précise que les données issues des essais de phase avancée ont montré que la crème améliorait les symptômes de l’eczéma dès la 8e semaine, contribuait à maintenir la maladie sous contrôle jusqu’à la 24e semaine et était bien tolérée

** La Commission européenne va désormais examiner cette recommandation; en cas d’approbation, il s’agirait de la deuxième indication d’Opzelura dans l’UE après le vitiligo non segmentaire - INCY

** En tenant compte de l'évolution de la séance, INCY affiche une hausse de 14,1% depuis le début de l'année