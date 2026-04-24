Le titre Hims & Hers Health progresse après que J.P. Morgan a lancé sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

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24 avril - ** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N progressent de 2,8 % à 28,95 dollars en pré-ouverture après que J.P. Morgan a lancé sa couverture de HIMS avec une recommandation « surpondérer »

** Le partenariat avec Novo pourrait marquer un tournant, en levant un important risque juridique et en positionnant la société comme une plateforme proposant des produits de marque, génériques et composés - selon la société de courtage

** Le secteur de la perte de poids de la société peut encore progresser cette année – J.P. Morgan

** Ajoute que la stabilisation de l'activité GLP-1, la légalisation des peptides, la reprise de la croissance du chiffre d'affaires au second semestre et le potentiel de nouveaux partenariats de marque créent une dynamique convaincante face à des investisseurs sceptiques

** HIMS reste l'une des actions les plus vendues à découvert du S&P 400

** La société de courtage maintient son objectif de cours pour HIMS à 35 $, soit une hausse de 24 % par rapport à son dernier cours de clôture

** 12 des 17 courtiers attribuent à l'action la note « conserver », 5 la note « acheter »; objectif de cours médian: 24,5 $

** À la dernière clôture, l'action avait perdu 13,3 % depuis le début de l'année