Le titre Gildan Activewear recule après l'annonce d'une position courte par Jehoshaphat

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16 juin - ** Les actions du fabricant canadien de vêtements Gildan Activewear ( GIL.TO GIL.N ), cotées aux États-Unis, ont chuté de 24,9 % à 46,55 dollars, leur plus bas niveau depuis août 2025

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuismars 2020, si les pertes se confirment

** Jehoshaphat Research indique avoir pris une position courte sur GIL, soulignant que la “véritable” croissance organique de l’entreprise est négative, ce qui contraste fortement avec l’apparence d’une croissance de son chiffre d’affaires

** Le vendeur à découvert affirme également que la société a “inondé” ses distributeurs et ses clients de produits bien au-delà de la demande sous-jacente; il ajoute que l’acquisition de Hanes pose des défis supplémentaires

** “Nous pensons que cette image trompeuse de la croissance organique a commencé à se dessiner vers 2024, à la suite de la démission massive du conseil d’administration de GIL” – Jehoshaphat Research

** Gildan Activewear affirme “être convaincue que ses communications actuelles fournissent à ses investisseurs des informations précises et complètes concernant Gildan, notamment en ce qui concerne ses informations financières et ses pratiques de gouvernance”

** La capitalisation boursière actuelle de GIL s’élève à 11,47 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 5 % depuis le début de l’année