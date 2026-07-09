Le titre Forte Biosciences s'envole après les premiers résultats encourageants d'un médicament contre une affection cutanée

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9 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Forte Biosciences FBRX.O progresse de 36,9 % à 28,18 dollars

** La société indique que son médicament expérimental, le FB102, a montré un bénéfice statistiquement significatif lors d'une étude de phase précocesur le vitiligo, une maladie auto-immune qui provoque la décoloration de certaines zones de la peau

** Elle précise que les patients traités par le FB102 ont présenté une amélioration moyenne de 29,6 % du vitiligo facial à la semaine 24; ce bénéfice a été observé dès le 64e jour et s'est maintenu après la fin du traitement

** Elle ajoute que chez les patients présentant une atteinte plus étendue, le FB102 a permis une amélioration moyenne de 43,2 % à la semaine 24

** La société précise que le FB102 a été globalement bien toléré, avec uniquement des effets indésirables légers à modérés

** Ces données viennent s’ajouter aux résultats positifs antérieurs obtenus dans le cadre de la maladie cœliaque, une maladie auto-immune déclenchée par le gluten; les résultats d’une étude de phase intermédiaire en cours sur la maladie cœliaque sont attendus prochainement - FBRX

**Compte tenu de l'évolution de la séance, FBRXaffiche une hausse de 8,3 % depuis le début de l'année