Le titre Ford bondit de 13% grâce à l'optimisme des investisseurs concernant sa nouvelle activité de stockage d'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nora Eckert

Le soutien des investisseurs à l'activité de stockage d'énergie F.N de Ford Motor a fait bondir son action de 13% mercredi, soit la plus forte hausse journalière enregistrée depuis environ six ans, à la suite d'une note de Morgan Stanley mettant en avant les informations publiées lundi par l'entreprise. Ford a annoncé la création de sa filiale énergétique en propriété exclusive à la fin de l'année dernière; celle-ci est dirigée par Lisa Drake, qui a joué un rôle clé dans les efforts de l'entreprise en matière de véhicules électriques.

Voici les détails:

* Après une dépréciation de 19,5 milliards de dollars sur ses programmes de véhicules électriques en décembre, Ford a annoncé le lancement d'une activité de stockage d'énergie, en utilisant des locaux dans le Kentucky qui étaient auparavant destinés à la production de batteries pour véhicules électriques.

* Ford utilise la technologie des batteries prismatiques LFP pour son activité de stockage d'énergie, une composition chimique à base de fer. Ces produits sont destinés aux centres de données, aux services publics et aux clients industriels et commerciaux de grande envergure.

* Les analystes de Morgan Stanley ont souligné que l'accord conclu par Ford pour obtenir une licence sur la technologie de batterie du fabricant chinois CATL, leader du secteur, constituait un atout majeur. Les analystes ont déclaré qu'ils « considéraient la relation de Ford avec CATL comme un avantage concurrentiel stratégique sous-estimé » et ont indiqué qu'ils s'attendaient à ce que Ford signe un accord d'approvisionnement avec de grands clients commerciaux au cours des prochains mois.

* Ford investit 2 milliards de dollars dans cette activité et prévoit de livrer ses premiers clients fin 2027. L'entreprise prévoit de déployer au moins 20 GWh par an.