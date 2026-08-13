Le titre Five Below progresse après que Jefferies a relevé sa recommandation à “acheter”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action du distributeur à bas prix Five Below

FIVE.O progresse d'environ 2,7 % à 244,54 dollars dans les échanges avant l'ouverture du marché

** Jefferies relève sa recommandation de “conserver” à “acheter” et augmente son objectif de cours de 210 à 350 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 47 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que FIVE affiche désormais une croissance plus durable, portée par une amélioration de la productivité, une forte expansion du réseau de magasins, une hausse des ventes à périmètre constant et une accélération de la croissance du bénéfice

** La société de courtage estime que la stratégie axée sur les commerçants mise en œuvre par FIVE sous la direction de sa directrice générale, Winnie Park, permet de remporter plus régulièrement des contrats de produits et soutient une croissance durable

** “Nous considérons cela comme le début d’une ascension qui s’étendra sur plusieurs années plutôt que comme un avantage ponctuel”, ajoute la société de courtage

** 19 des 27 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, tandis que 8 recommandent de “conserver”; leur objectif de cours médian s’établit à 260 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 26,4 % depuis le début de l’année