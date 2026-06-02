Le titre Energy World atteint son plus haut niveau depuis près d'un an

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2 juin - ** Les actions de la société australienne Energy World Corporation EWC.AX ont bondi de 138,9 % pour atteindre 0,086 dollar australien, leur plus haut niveau depuis le 3 juillet 2025

** La société énergétique indépendante signe un accord pour vendre ses turbines à gaz et à vapeur au producteur d'électricité américain Hallador Energy HNRG.O pour 350 millions de dollars

** Energy World indique que l'accent sera désormais mis sur la stratégie concernant d'autres actifs, notamment la poursuite du développement de ses actifs en Indonésie et en Australie

** Le titre a progressé de 36 % cette année, en tenant compte de la hausse du jour