Le titre du fonds immobilier Macerich recule après sa deuxième offre d'actions en un mois

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16 juin - ** Les actions de Macerich ( MAC.N ), une société d'investissement immobilier spécialisée dans les centres commerciaux, ont reculé de 2 % avant l'ouverture, à 24,58 dollars, après l'annonce du prix de sa dernière émission complémentaire ** MAC, société basée à Santa Monica, en Californie, a annoncé lundi soir la vente de 14 millions d'actions au prix de 23,90 dollars, pour un montant total d'environ 334,6 millions de dollars, dans le cadre d'une vente à terme

** Le prix de l'offre s'établit avec une décote de 4,7 % par rapport au dernier cours de l'action

** MAC conclut des contrats de vente à terme d'un an avec le chef de file Goldman Sachs et les co-chefs de file Deutsche Bank, JP Morgan et Morgan Stanley

** Une fois les contrats exécutés, MAC a l'intention d'utiliser le produit net pour financer des opportunités d'acquisition et pour les besoins généraux de l'entreprise ** Le mois dernier, MAC a annoncé une offre publique de 403 millions de dollars à 21 dollars par action afin de rembourser la facilité de crédit utilisée pour financer l'acquisition d'Annapolis Mall

** À la clôture de lundi, l'action MAC affichait une hausse de 36 % depuis le début de l'année

** La société d'investissement immobilier (REIT) compte environ 283,6 millions d'actions en circulation

** La note moyenne de 16 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 24 dollars, selon LSEG