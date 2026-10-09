Le titre Delta Air Lines recule après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices annuels

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(Actualités)

9 octobre - ** Les actions de Delta Air Lines DAL.N chutent de près de 5 % en pré-ouverture, à 78,12 dollars

** DAL a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année en raison de la flambée des prix du kérosène

** Les actions de ses concurrents United UAL.O , Alaska Air

ALK.N et American Airlines AAL.O sont également en baisse d'environ 1 %

** La compagnie aérienne américaine a déclaré qu’elle tablait désormais sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 5,10 et 5,60 dollars par action, contre une fourchette de 6,5 à 7,5 dollars par action précédemment

** Le point médian de la fourchette actuelles’établit à 5,35dollars par action, soit un niveau inférieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 5,46 dollars par action – données compilées par LSEG

** DAL prévoit une hausse annuelle des coûts de carburant d’environ 6 milliards de dollars, contre une hausse de 4 milliards de dollars prévue précédemment

** Les analystes qui suivent DAL attribuent en moyenne la note “acheter” à l’action

** DAL affiche une hausse de 18,4% depuis le début de l’année, soit la plus forte progression parmi ses principaux concurrents américains