Le titre Dell bondit d'environ 40 % grâce à la forte demande de serveurs IA équipés de puces Nvidia

Des serveurs Dell. (crédit photo : Adobe Stock )

Vendredi, l'action Dell Technologies DELL.N a bondi de près de 40 % en pré-ouverture, après que la forte demande pour ses serveurs d'IA équipés de puces Nvidia a incité la société à revoir à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices.

Le fournisseur de serveurs IA et d'infrastructures d'entreprise devrait voir sa capitalisation boursière augmenter de plus de 81 milliards de dollars au cours actuel de 442,70 dollars par action, si cette hausse se confirme.

Dell a largement bénéficié des investissements dans les centres de données réalisés par Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O , ainsi que des hausses de prix et d'une meilleure gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Jeudi, Dell a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les faisant passer de 138 à 142 milliards de dollars à 165 à 169 milliards de dollars, et a déclaré s'attendre désormais à un chiffre d'affaires lié aux serveurs d'IA d'environ 60 milliards de dollars pour l'exercice 2027, contre 50 milliards de dollars auparavant.

Au moins trois sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours sur l'action après la publication des résultats de Dell. L'action affiche un objectif de cours médian de 236,5 dollars, 19 des 28 analystes lui attribuant la note “Achat” ou supérieure, selon les données compilées par LSEG.

“D'un point de vue global, ce fut l'un des trimestres les plus impressionnants que nous ayons connus depuis que nous couvrons le secteur du matériel informatique, en particulier au vu de ce qui se passe dans l'univers des composants”, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note.

Des entreprises telles que Dell et Super Micro Computer SMCI.O ont été au cœur d'un glissement massif des dépenses en IA, du logiciel vers le matériel. La valeur des actions Dell a plus que doublé depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 10,5 % de l'indice de référence S&P 500 .SPX .

Les actions des fabricants de serveurs d'IA, notamment Super Micro Computer et Hewlett Packard HPE.N , ont progressé respectivement de 10,7 % et 23,5 % à la suite des résultats exceptionnels de Dell.

Au premier trimestre, Dell a enregistré une hausse de 88 % de son chiffre d'affaires, à 43,84 milliards de dollars, dépassant largement l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élevait à 35,43 milliards de dollars.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))