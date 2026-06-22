Le titre Definium Therapeutics s'envole après la publication de résultats positifs issus d'un essai clinique de phase avancée sur un médicament contre la dépression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** L'action de la société de biotechnologie Definium Therapeutics DFTX.O progresse de 19% à 25,02 $ en pré-ouverture

** La société indique que le DT120, un médicament expérimental administré par voie orale destiné au traitement du trouble dépressif majeur – un trouble mental courant se caractérisant par une humeur maussade persistante –, a atteint son objectif principal lors d’une étude de phase avancée

** Elle précise que les patients ont présenté une amélioration de 8,1 points des scores de dépression par rapport au placebo après six semaines

** DFTX précise que les bénéfices ont été observés dès la première semaine et sont restés significatifs à 12 semaines

** Elle précise que le DT120, dérivé de la lysergide (LSD), a été globalement bien toléré, sans problème de sécurité grave

** La société prévoit de faire passer le DT120 à la phase d’examen réglementaire; des essais sont également en cours pour l’anxiété et le SSPT

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 83% depuis le début de l’année